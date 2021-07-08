Политика как она есть

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Суд в США разрешил школе бить учеников током

Суд в США разрешил школе бить учеников током

Вот и свежие новости подоспели из страны победившего бандитизма капитализма и светоча демократии. В США суд разрешил Американскому Образовательному центру судьи Ротенберга использовать электрошок для детей, склонных к агрессии или самоповреждению.

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s s
Насчет электрошока не знаю, это американские фокусы, а вот хорошие русские березовые розги давно пора ввести во всех российских школах.
АНонимКА
Детей наказывать нельзя
Кто Где
А тех, которые совершили кражу или убийство и орут мы малолетки, нас нельзя трогать?
Павел К
На Руси издавна говорили - за одного битого двух не битых дают.
78 78
Вот хороший пример, хоть и из США. В наших школах, давно это надо узаконить. Чтобы оборзевшие щенки, знали, что им будет очень больно, если они нарушат требования Учителя!
Валерий Антохин
срочно перенять инициативу

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