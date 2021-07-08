Суд в США разрешил школе бить учеников током

Вот и свежие новости подоспели из страны победившего бандитизма капитализма и светоча демократии. В США суд разрешил Американскому Образовательному центру судьи Ротенберга использовать электрошок для детей, склонных к агрессии или самоповреждению.
Вот и свежие новости подоспели из страны победившего бандитизма капитализма и светоча демократии. В США суд разрешил Американскому Образовательному центру судьи Ротенберга использовать электрошок для детей, склонных к агрессии или самоповреждению.
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