Учёные MIT разработали шар для борьбы с перееданием

Учёные нашли необычный способ борьбы с глобальной проблемой здравоохранения, связанной с ожирением.Учёными из Массачусетского технологического института был разработан прибор, позволяющий сократить объём потребляемой пищи.
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