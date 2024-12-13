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Царьград

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Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Забавно они там выражаются. "МЫ" это он в том числе тоже будет... зачищать? Или всё-таки армия будет, а он только сло..."Донбасс мы полно...
  • В С
    Надо же, ни каких проблем.Белоусов прибыл в...
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Учёные MIT разработали шар для борьбы с перееданием

Учёные MIT разработали шар для борьбы с перееданием

Учёные нашли необычный способ борьбы с глобальной проблемой здравоохранения, связанной с ожирением.Учёными из Массачусетского технологического института был разработан прибор, позволяющий сократить объём потребляемой пищи.

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