Астроном Уолтер: убийственный космический луч мог уничтожить инопланетян

Гамма-всплески могли привести к гибели всех инопланетных цивилизаций. Такое заявление в беседе с журналистом издания Daily Mail сделал профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер.
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