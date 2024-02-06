«Упали ниже плинтуса»: американцы окончательно разлюбили Меган с Гарри

Принц с герцогиней переживают рекордное падение популярности. Меган с Гарри развлекались вовсю, пока Карл и Кейт были в больнице LEGION-MEDIAНовые данные опроса общественного мнения, проведенного международным агентством Ipsos, оказались весьма нелестными для Гарри и его супруги Меган Маркл.