«Упали ниже плинтуса»: американцы окончательно разлюбили Меган с Гарри

Принц с герцогиней переживают рекордное падение популярности. Меган с Гарри развлекались вовсю, пока Карл и Кейт были в больнице LEGION-MEDIAНовые данные опроса общественного мнения, проведенного международным агентством Ipsos, оказались весьма нелестными для Гарри и его супруги Меган Маркл.
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