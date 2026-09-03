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В Барнауле открыли обновленную Доску почета в преддверии 296-летия города

В Барнауле открыли обновленную Доску почета в преддверии 296-летия города

Торжественная церемония открытия обновленной городской Доски почета "Слава и гордость Барнаула" прошла в преддверии празднования 296-летия краевой столицы в городской администрации.

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