Китайские банки выпускают миллионы ваучеров с цифровой валютой, чтобы повысить потребление фильмов

Киноиндустрия в Китае и монетарные власти страны объявили о планах раздать купоны на фильмы на сумму 30 миллионов юаней (4,17 миллиона долларов) в цифровых юанях для увеличения потребления во время предстоящих праздников Весеннего фестиваля.