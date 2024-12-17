Подводная фотография Rachel Moore

Рейчел в 15 лет получила сертификат дайвера в открытой воде и в итоге выучилась на дайв-мастера PADI(организация любителей дайвинга и организация по подготовке дайверов, основанная в 1966 году Джоном Кронином).
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