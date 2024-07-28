Ynet сообщила об отсутствии у Израиля планов по полномасштабной войне с Ливаном

Израиль не станет устраивать полномасштабную войну с Ливаном из-за атаки по Голанским высотам. По словам израильских чиновников, правительство, на которое оказывает давление международное сообщество, скорее согласится на «ограниченный акт» возмездия, пишет газета Ynet.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии