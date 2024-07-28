Ynet сообщила об отсутствии у Израиля планов по полномасштабной войне с Ливаном

Израиль не станет устраивать полномасштабную войну с Ливаном из-за атаки по Голанским высотам. По словам израильских чиновников, правительство, на которое оказывает давление международное сообщество, скорее согласится на «ограниченный акт» возмездия, пишет газета Ynet.