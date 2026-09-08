Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры профессионализма российских военнослужащих в ходе СВО. Рядовой Александр Захаров, прикрывая наступающих штурмовиков, с помощью БПЛА обнаружил и ликвидировал два наземных роботизированных транспортных комплекса, укрытие и два полевых склада ВСУ.
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