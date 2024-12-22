На телемарафоне «С Новым годом, семья!» выступила самая музыкальная семья России

Татарстанская многодетная семья Поповых – потомственные педагоги, завоевавшие статус самой музыкальной семьи России, стала первой гостьей 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит сегодня в Татарстане.
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