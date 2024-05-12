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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олусегун верит в чемпионство «Краснодара»: «Осталось две игры — мы сможем выиграть. В футболе все возможно»

После 28 матчей «быки» занимают 3-е место в таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка. — Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне? — «Краснодар».

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