Автоэксперт Архиреев: Kia рассматривает возможность возвращения на рынок России

Южнокорейская компания Kia рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Об этом свидетельствуют открытые в феврале вакансии на HeadHunter и три кампании по отзыву автомобилей за последние два месяца, считает автоэксперт Виталий Архиреев.
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