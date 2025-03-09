Автоэксперт Архиреев: Kia рассматривает возможность возвращения на рынок России

Южнокорейская компания Kia рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Об этом свидетельствуют открытые в феврале вакансии на HeadHunter и три кампании по отзыву автомобилей за последние два месяца, считает автоэксперт Виталий Архиреев.