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FiNE NEWS

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Антонелли опережает Расселла на 81 очко в общем зачете Формулы-1

Антонелли опережает Расселла на 81 очко в общем зачете Формулы-1

В сезоне Формулы-1 пилот Антонелли значительно увеличил свое преимущество в общем зачете, опережая ближайшего конкурента Расселла на 81 очко.

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