«Закупорка красоты»: зачем женщины мажут вазелином лицо на ночь Андрей АндреевВ сети Интернет сейчас наблюдается новая тенденция в области красоты: женщины по всему миру активно принимают участие в «закупорках» вазелина.
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