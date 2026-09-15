Казахстан к 2040 году намерен в 2 раза увеличить переработку нефти

К 2040 г. Казахстан намерен более чем вдвое увеличить объем переработки нефти внутри страны — с нынешних примерно 18 млн до 39 млн тонн.
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