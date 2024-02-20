Надежный кроссовер Mazda, а теперь ещё и доступнее «китайцев». В России существенно подешевел Mazda CX-50

«Автоновости дня» сообщили о снижении стоимости «параллельных» Mazda CX-50 в России: если в прошлом году самый доступный экземпляр стоил 4,55 млн рублей, то сейчас цена опустилась до отметки в 3,734 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии