Повышение МРОТ потребует пересмотра зарплат с нового года

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 16,6 процента и составит 22 440 рублей, сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина Ольга Дайнеко 26 декабря в интервью агентству «Прайм».