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Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ужесточили возможности открытия банковских счетов для компаний из РФ, в виду повышения внимания надзорных органов и оказываемого давления со стороны стран Запада.

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