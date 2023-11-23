Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ужесточили возможности открытия банковских счетов для компаний из РФ, в виду повышения внимания надзорных органов и оказываемого давления со стороны стран Запада.
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