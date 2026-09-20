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Киевский экономист: Украина подошла к своему разрушению – кругом обломки пазла

Киевский экономист: Украина подошла к своему разрушению – кругом обломки пазла

Украинская война близка к завершению, поскольку возможности Киева достигли предела. Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск киевским политологом Юрием Романенко заявил экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы руководителя Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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