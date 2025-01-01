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Nvidia выпустит платформу для человекоподобных роботов Jetson Thor в первой половин...

Nvidia выпустит платформу для человекоподобных роботов Jetson Thor в первой половин...

Nvidia выпустит платформу для человекоподобных роботов Jetson Thor в первой половине 2025 годаКрупнейший производитель ускорителей для решения задач в сфере искусственного интеллекта в лице компании Nvidia будет сильнее склоняться к робототехнике в 2025 году.

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