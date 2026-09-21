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Новости Брянска

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В Брянской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

В Брянской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

Ночью в Брянской области ожидаются сильные ливни и грозы, ветер усилится до 16 м/с.Во вторник, 22 сентября, на территории Брянской области ожидается облачная погода с прояснениями.

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