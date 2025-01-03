Семьи жертв мафии высказали опасения из-за освобождения высокопоставленных бандитов из тюрьмы: «Смертельный удар»

Семьи жертв, убитых сицилийской мафией, выразили опасения, что более 20 высокопоставленных бандитов, освобожденных за последние три месяца, теперь могут вернуться в районы, которые они когда-то контролировали.
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