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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Валерий Вовкотруб
    Когда коту делать не чего, он яйца лижет. А в рашке без роздыху названия меняют, а это больших денюжек стоит, кто опя...Российской ГИБДД ...
  • nina chernousova
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    В Армии чистка, но пока в Министерствах « сидят»  такие как Кравцов, Любимова, Колокольцев, , в депутатах- Голикова, ...Не надо впадать в...

Не надо впадать в эйфорию...

Не надо впадать в эйфорию...

Большая война и "чистки" в Минобороны: Эксперты не исключают нового витка эскалации. Названы сроки Судя по всему, России не удастся избежать столкновения с НАТО, полагают эксперты.

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Комментарии
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Елена Толстихина
Не надо впадать в эфирию, паникуйте, так хочет автор? Это что, провокация, намеренное проведение негативный домыслов до слабых умов? Алле, автор, не бзди.
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Да ужжж... Научился в клавиши тыкать... Тебе, &quot;аналитЕГУ хренову&quot; пора бы знать - кланами всё работает, КЛАНАМИ. Никто не отменял принцип или неписаное правило - тянуть за собой &quot;свою команду&quot;. Или &quot;приходить с подачи команды&quot;. Дебил стоеросовый ты.
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2 час.
ninikooo Митусова
В Армии чистка, но пока в Министерствах « сидят»  такие как Кравцов, Любимова, Колокольцев, , в депутатах- Голикова, Нарусова, Гильмутдинов, Семигин, Хуснулин, губернатор Беглов и губернатор Челябинской области и Иже с ними- толку не будет. От « рокировки» в Правительстве и Госдуме пользы нет, поменяли пешек местами- что это даст?! Ничего нового и позитивного не предвидится.
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1 час.

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