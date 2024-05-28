Не надо впадать в эйфорию...

Не надо впадать в эфирию, паникуйте, так хочет автор? Это что, провокация, намеренное проведение негативный домыслов до слабых умов? Алле, автор, не бзди.

Да ужжж... Научился в клавиши тыкать... Тебе, "аналитЕГУ хренову" пора бы знать - кланами всё работает, КЛАНАМИ. Никто не отменял принцип или неписаное правило - тянуть за собой "свою команду". Или "приходить с подачи команды". Дебил стоеросовый ты.

ninikooo Митусова

В Армии чистка, но пока в Министерствах « сидят» такие как Кравцов, Любимова, Колокольцев, , в депутатах- Голикова, Нарусова, Гильмутдинов, Семигин, Хуснулин, губернатор Беглов и губернатор Челябинской области и Иже с ними- толку не будет. От « рокировки» в Правительстве и Госдуме пользы нет, поменяли пешек местами- что это даст?! Ничего нового и позитивного не предвидится.