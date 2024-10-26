Медведев назвал непотребной кричалку фанатов «Спартака» в адрес СКА

Председатель совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев выразил разочарование поведением болельщиков московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес питерской команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии