Казанда кабаттан температура рекорды куелды

2025 елның 8 гыйнварында Казанда температура рекорды куелды. ТР Гидрометеоүзәге мәгълүматлары буенча, ТР башкаласында һава температурасы рекордлы күрсәткечләргә кадәр күтәрелде һәм 2,2 градус тәшкил итте.
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