Вечно обиженные абхазы. Конечно, на Россию

Любопытно, однакоБизнес и финансыВечно обиженные абхазы. Конечно, на Россию Ингвар Коротков Абхазцы очень обижаются. Естественно - на русских. " Вот только заграницу перейдешь - и сказка.Вернуться к статье2112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumА причем тут Россия ? Абхазия входит в состав Грузии, вот пусть и обижается на нее.... Всем что-то надо от России, желательно на халяву....Nikolay StepanovВот как!? Новое поколение уже забыло, что Абхазия вышла из состава Грузии лет примерно 30 назад. Или даже не знал об этом?СергейОтдыхал я как-то в военном санатории, в 1989 году в Сухуми... Так как заехали, по рупору сразу предупредили, что бы эСергейженщины одни не выходидили.konstantinos параскевопулосОни никогда не работали. Работа для них смерть. Это сами признают. Они скорее умрут,чем что то сделают.На центральной улице все дома были греческие,построенные 150 лет назад. Сначала выселили греков, потом вынудили уйти русским,армянам и др. В итоге имеют то, что имеют. Хотят нормально жить ,надо добровольно присоединиться К РоссииВладимирну да, мало на российской шее сидящих, ещё и абхазов добавитьВВасилийА нам это очень надо, кормить бездельников?Ваша СветлостьЧто апсуа, что вонючие кекелы - бездельники и воры, России лучше от них держаться на расстоянии, у нас и без этих гнид проблем с запасом...ВАвалерий андреевА они мне нужны? Не ездил и не поеду. Может потому что не болящий и себя уважаю!WWaleryПусть войдут в состав России на правах области - сразу почувствуют улучшения. Или все они хотят быть начальниками и ничего не делать... Глупые, от поезда отстанут...Сергей ТычкинКонечно благодатный край! Но абхазы сами ничего не хотят в своей республике восстанавливать и благоустраивать. И не дают этого делать проживающим в республике армянам и русским. А ведь там можно было развернуть такие курортные зоны - не хуже турецких! У них только один шанс для процветания - входить в состав России, чтобы российский бизнес мог туда без риска влаживать деньги, а органы правопорядка контролировались из Москвы . А так эта республика вскоре опуститься в криминальное дно и даже русские туристы в Абхазию не будут ездить......Велес RusЭто лентяи и халявщики!AIAlex ImenЖадные рвачи. Все развалят.ХШХариман ШифонскийА я повторю ,в Абхазию надо ввести армию. И все сразу будет хорошо.Ваша СветлостьЗачем ещё вводить? Наши там есть.Дмитрий ДемочкинПожалуй это самые ленивые и поганые на всей планете!Анатолий ДрокинСидят на бережку играют в шишбеш или торговать мандаринами а не восстанавливать курорт.Ждут когда мы этим займёмся.Юрий ДокучаевАбхазы - ЛЕНИВЫЕ и ЖАДНЫЕ!!! С 2008 г. был 4 раза и с каждым разом всё хуже и хуже!!!Yak VitА ЗАЧЕМ автор поехал туда на "отдых" и лечение?! Там с каждым годом - всё хуже, хуже и хуже. Так называемая "страна" живёт больше по понятиям, чем по законам. И является просто чёрной дырой на границе России, где отмывают бабло, легализуют и дёшево загоняют угнанные тачки, бодяжат виноматериал из Молдавии и загоняют его доверчивым россиянам (других-то нет, никто в мире больше эту "страну" не признал) под видом "абхазского вина", тупо обдирают доверчивых российских туристов, которые за каким-то лешим всё прутся, прутся и прутся туда на отдых, не смотря на море негативных отзывов и так далее. ЗАЧЕМ им что-то делать и прикладывать какие-то усилия к восстановлению своей помойки, если наши дурачки всё равно туда приедут и всё равно оставят там свои денюжки?! А то, что они по понятиям живут, они даже сами прямо так и говорят: мол, в Грузии мы все преступники по закону, а так мы вообще за справедливость! 😏 "Справедливые" абхазы именно по своим неписанным "законам" (точнее говоря, по понятиям) отжали фабрику, которую построил на свои, между прочим, средства российский предприниматель Михаил Панов. Кроме него, других желающих начать в "стране души" свой бизнес так и не возникло по понятным причинам! Да что говорить, если они не удосужились со времён абхазской войны начала 90-х годов восстановить или хотя бы косметически отремонтировать свои же разрушенные дома?! Разве будет урка, живущий по понятиям, заниматься какой-то работой? Да не дождётесь! Он как воровал, грабил, обсчитывал, так и будет продолжать это делать, а строителя вы из него или инженера не сделаете ни в жизнь! Вот и ЭТИ там все такие, по своему менталитету! А молодняк у них - так это вообще нечто! Если старшее поколение абхазов ещё хоть как-то благодарно России за то, что помогла в своё время грузин изгнать и даже гражданство своё дала, благодаря чему абхазы получают российские пенсии, между прочим, то молодняк у них вообще без тормозов, считают Россию просто дойной коровой и рассматривают туристов из России исключительно как лошков, которых каждый уважающий себя джигит просто обязан обмануть, обсчитать, ограбить и обязательно при этом ещё и унизить, а будет возбухать - так ещё и избить его, а то и вовсе УБИТЬ! 😡 А прекрасные сероводородные источники без всех этих заморочек, автор, есть на нашем Северном Кавказе, например, в той же Кабардино-Балкарии, в Кисловодске и т.п. Поезжайте, лечитесь! А в этой помойной абхазии нашим туристам делать по моему разумению совершенно нечего!SSergНу, кроме Панова в Гаграх несколько лет просуществовал "Магнит", но после того, как абхазы "по понятиям" захотели увеличить откат с прибыли, хозяин Магнита срочно его оттуда вывез. В накладе остались абхазы и отдыхающие.Эдуард Николаевне чего там делать и кормить бездельниковКомментировать
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