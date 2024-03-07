Врач рассказала, почему нельзя прикрывать нос рукой при чихании

Чихание — это естественная защитная реакция организма на попадание раздражителей в полость носа. При этом, если чихать, прикрывая нос рукой, можно нанести своему здоровью серьезный вред, рассказала «Газете.
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