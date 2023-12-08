"Я ОШИБАЛСЯ, Я ГЛУПЫЙ ДУРАК": АКТЁР НАЗАРОВ НЕОЖИДАННО ПЕРЕОБУЛСЯ. ПРОСТИМ?

РУ

Раиса Утропова

А я вот позволю себе сомневаться, я тоже не сомневалась, что Путин введёт войска на Украину, но он оказался решительным, действовал, предвидел. Ну, а Назаров, будучи таким востребованным, бросил Россию и уехал за границу, там деньги быстро заканчиваются. Попробовал бы он жить, как обычный пенсионер в России?