EKATERINA Дмитрий Назаров неожиданно выступил с проникновенным признанием - признал СВО и поддержал Путина.
"Я ОШИБАЛСЯ, Я ГЛУПЫЙ ДУРАК": АКТЁР НАЗАРОВ НЕОЖИДАННО ПЕРЕОБУЛСЯ. ПРОСТИМ?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РУ
Раиса Утропова
А я вот позволю себе сомневаться, я тоже не сомневалась, что Путин введёт войска на Украину, но он оказался решительным, действовал, предвидел. Ну, а Назаров, будучи таким востребованным, бросил Россию и уехал за границу, там деньги быстро заканчиваются. Попробовал бы он жить, как обычный пенсионер в России?
Ответить
3 час.
В
Владимир
Бог простит, а люди нет!
Ответить
2 час.
VB
Viktor Bazhanov
Вы совершенно ПРАВЫ!
Ответить
15 мин.
Свежие комментарии