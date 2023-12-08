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"Я ОШИБАЛСЯ, Я ГЛУПЫЙ ДУРАК": АКТЁР НАЗАРОВ НЕОЖИДАННО ПЕРЕОБУЛСЯ. ПРОСТИМ?

"Я ОШИБАЛСЯ, Я ГЛУПЫЙ ДУРАК": АКТЁР НАЗАРОВ НЕОЖИДАННО ПЕРЕОБУЛСЯ. ПРОСТИМ?

EKATERINA Дмитрий Назаров неожиданно выступил с проникновенным признанием - признал СВО и поддержал Путина.

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Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
А я вот позволю себе сомневаться, я тоже не сомневалась, что Путин введёт войска на Украину, но он оказался решительным, действовал, предвидел. Ну, а Назаров, будучи таким востребованным, бросил Россию и уехал за границу, там деньги быстро заканчиваются. Попробовал бы он жить, как обычный пенсионер в России?
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3 час.
В
Владимир
Бог простит, а люди нет!
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2 час.
VB
Viktor Bazhanov
Вы совершенно ПРАВЫ!
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15 мин.

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