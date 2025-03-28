Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Пятигорске

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске Ставропольского края, сообщает 28 марта пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС по региону со ссылкой на филиал геофизической службы Российской академии наук (РАН) города Владикавказа.
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