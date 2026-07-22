The Great Six Month Financial Blindfold Submitted by QTR's Fringe Finance As many including myself recently have noted, we are already living through an extraordinary age of financial grift, accounting games, promotional fraud, speculative mania and almost total contempt for basic investor skepticism.
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