Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Четыре России вместо одной: как фамилия выдаёт, откуда на самом деле шли ваши предки

Спросите любого, какая фамилия в России самая частая, — ответ будет мгновенным: Иванов. Так считали и чиновники XIX века, и советские статистики, и авторы анекдотов про «Иванова, Петрова, Сидорова».

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