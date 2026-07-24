Суд обязал Фургала выплатить 2 млн рублей дочери убитого бизнесмена

ХАБАРОВСК, 24 июля, ФедералПресс. Хабаровский краевой суд в апелляционном порядке удовлетворил иск дочери погибшего предпринимателя о компенсации морального вреда, предъявленный к бывшему губернатору региона Сергею Фургалу и еще двум фигурантам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии