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ФедералПресс

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Суд обязал Фургала выплатить 2 млн рублей дочери убитого бизнесмена

Суд обязал Фургала выплатить 2 млн рублей дочери убитого бизнесмена

ХАБАРОВСК, 24 июля, ФедералПресс. Хабаровский краевой суд в апелляционном порядке удовлетворил иск дочери погибшего предпринимателя о компенсации морального вреда, предъявленный к бывшему губернатору региона Сергею Фургалу и еще двум фигурантам.

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