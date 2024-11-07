Массовые проверки в ЖКХ: даже добросовестные плательщики под угрозой! Юлия ЧелкановаС 5 ноября на территории страны вступают в действие новые правила, касающиеся предоставления компенсаций за коммунальные услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии