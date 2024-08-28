Более 20% россиян считают свой достаток хорошим

Хорошим свой достаток назвали 22% россиян. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на исследования. По данным опроса, среди возрастных категорий, чаще всех своим достатком довольны сограждане 18-30 лет (их 40%).
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