Плавного входа в зиму не будет, морозы 10 ноября ударят резко Нынешнее потепление в Петербурге продлится недолго.
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Плавного входа в зиму не будет, морозы 10 ноября ударят резко Нынешнее потепление в Петербурге продлится недолго.