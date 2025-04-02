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Дом легенды американского бейсбола выставили на продажу

Дом легенды американского бейсбола выставили на продажу

Бывший особняк прославленного аутфилдера команды «Нью-Йорк Янкис» Бейба Рута появился в продаже. За дом легенды американского бейсбола просят 1,59 миллиона долларов (135,95 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

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