Почему Роман Товстик забрал дочь из школы перед заседанием по опеке

Роман Товстик ответил на обвинение бывшей жены Елены в похищении их десятилетней дочери Алисы. Бизнесмен утверждает, что девочка сама попросила забрать ее из школы, поэтому произошедшее он кражей не считает.
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