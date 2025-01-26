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Малкин получил травму в матче с «Сиэтлом» после столкновения со Стивенсоном. Он ушел со льда в 1-м периоде

«Пингвинс» проиграли «Кракену» (1:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.  38-летний россиянин ушел со льда в первом периоде из-за травмы нижней части тела, полученной в столкновении с форвардом хозяев Чендлером Стивенсоном.

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