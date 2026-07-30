Бунт: Более сотни израильских военных покинули расположение части бригады Гивати Израильские СМИ сегодня публикуют материале об инциденте на одной из военных баз ЦАХАЛ.
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Бунт: Более сотни израильских военных покинули расположение части бригады Гивати Израильские СМИ сегодня публикуют материале об инциденте на одной из военных баз ЦАХАЛ.
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