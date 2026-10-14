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SPLETNIK

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"Мисс Россия" Валентина Алексеева заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она

"Мисс Россия" Валентина Алексеева заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она

"Мисс Россия — 2024" и избранница 50-летнего бизнесмена Ильи Мительмана Валентина Алексеева заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она.

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