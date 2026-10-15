Актёр Филипп Бледный признался, что изменил своё отношение к финансам. В молодости, когда он играл Веника в «Папиных дочках», был транжирой, но теперь стал бережливее.
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