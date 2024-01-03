В России выросло производство кондитерских изделий

По итогам прошлого года производство кондитерской продукции составило 4,115 миллиона тонн. Об этом сообщается в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».
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