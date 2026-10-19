Торговые пути Мирового океана окончательно перестают быть безопасными для торгового флота. Очередное судно из так называемого «теневого флота» под флагом Бенина было взято на абордаж французскими военными менее чем в 500 км от острова Реюньон.
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