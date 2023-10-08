Сложные отношения в семье провоцируют проблемы и во взрослой жизни.

Многие психологи утверждают, что проблемы во взрослой жизни начинаются еще в детстве. Но в ряде случаев ситуация усугубляется тем, что родители продолжают активно участвовать в жизни своих взрослых детей, при этом нарушая всевозможные границы и создавая еще больше трудностей.
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