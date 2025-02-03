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Шольц выразил солидарность с протестующими против сотрудничества с АдГ

Шольц выразил солидарность с протестующими против сотрудничества с АдГ

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с демонстрантами, вышедшими на протесты по всей Германии против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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