Шольц выразил солидарность с протестующими против сотрудничества с АдГ

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с демонстрантами, вышедшими на протесты по всей Германии против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).