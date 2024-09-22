Трактористы-неудачники и самые причудливые тракторы (видео)

«Обитаемый остров» братьев Стругацких? «Звездные войны» Джорджа Лукаса? А может быть, какой-то модный фестиваль с толпой гиков и кучей технологических приколов где-нибудь в Азии? Знатоки спецтехники уверенно ответят «нет», а все остальные с интересом прочитают эту заметку.