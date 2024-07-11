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«Торпедо» планирует провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе

«Торпедо» планирует провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе

Об этом сообщил генеральный директор клуба Фонбет Чемпионата КХЛ Александр Харламов. Напомним, осенью 2023 года «Торпедо» уже обращалось в КХЛ с предложением провести матч на открытом воздухе 7 января на арене «Нижний Новгород».

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