Правый поворот Европы: почему либералы готовятся к бегству?

В ожидании правого цунами. Либералы Европы готовятся бежать от недовольных европейцев. Уставшая от украинской и радужной повесток Западная Европа, все яснее осознающая зависимость от теряющей связь с реальностью Америкой, поворачивает вправо.
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