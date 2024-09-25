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Военное обозрение

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Крылатая ракета DR-3: «Рейс» для «Хезболлы»

Крылатая ракета DR-3: «Рейс» для «Хезболлы»

На вооружении движения «Хезболла» появилась новая крылатая ракета. Изделие под условным обозначением DR-3 может иметь иностранное происхождение и основываться на БПЛА старой советской разработки.

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