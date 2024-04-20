В России развернулась травля руководства университета РГГУ, на базе которого организована "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина".

Святогор Князев

Партия КПРФ это партия соглашателей и отщепенцев от коммунистической идеи! Предав в 91 свой народ, Зюганский, продал и базовую идеологию, став соглашателем и прислужником буржуазии! Поищите в программе КПРФ положение о "диктатуре пролетариата" и вы поймёте что это за партия! И последние потуги "Зю" передать "свою" партию по наследству внучку, это за гранью добра и зла! Нам таких коммунистов не надо! Вот о них с презрением и говорит народ "коммуняки"! Да, это не коммунисты, это во истину коммуняки!