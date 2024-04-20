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В России развернулась травля руководства университета РГГУ, на базе которого организована "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина".

В России развернулась травля руководства университета РГГУ, на базе которого организована "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина".

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ В РОССИИ ГОТОВЯТ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ: ТЕРАКТ В "КРОКУСЕ" И АТАКИ НА ИЛЬИНА – ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ В России развернулась травля руководства университета РГГУ, на базе которого организована "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина".

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Наличие в КПРФ такой плесени, как Парфёнов и Исаков, подтверждает, что дедушка Зю потерял ориентацию, а партия превращается в либесральный оплот.
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15 час.
Святогор Князев
Партия КПРФ это партия соглашателей и отщепенцев от коммунистической идеи! Предав в 91 свой народ, Зюганский, продал и базовую идеологию, став соглашателем и прислужником буржуазии! Поищите в программе КПРФ положение о &quot;диктатуре пролетариата&quot; и вы поймёте что это за партия! И последние потуги &quot;Зю&quot; передать &quot;свою&quot; партию по наследству внучку, это за гранью добра и зла! Нам таких коммунистов не надо! Вот о них с презрением и говорит народ &quot;коммуняки&quot;! Да, это не коммунисты, это во истину коммуняки!
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12 час.

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